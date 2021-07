OM : Pablo Longoria est content de la DNCG

Cela n'aura échappé à personne, la direction de contrôle de gestion des clubs professionnels de football (DNCG) a encadré les indemnités de mutations et les salaires de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, le président, présent ce mercredi devant les médias pour la présentation officielle de Mattéo Guendouzi, s'est exprimé à se sujet.

« On considère qu'on doit faire du football dans un environnement stable et éthique. Je considère que les mesures imposées par la DNCG, c'est dans la culture du football européen. Je suis content de ce type de mesures, le contrôle économique pour chercher un équilibre est important, et positif pour le football français. Après, nous on continue à recruter parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs sous contrat, ce qui est un grand avantage dans le football moderne. Ça nous permet de continuer notre politique de recrutement. C'est un mercato que nous avons préparé depuis que Jorge Sampaoli est arrivé », s'est réjoui l'Espagnol.