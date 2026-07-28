Chelsea : Naples pousse pour Benoît Badiashile

Cet été, Chelsea fait peau neuve sous l’impulsion de Xabi Alonso. Certains joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre intéressante. C’est le cas pour Benoît Badiashile. Sous contrat jusqu’en 2030, le Français, auteur de 16 rencontres toutes compétitions confondues l’an dernier, a plusieurs prétendants. En Espagne, la Real Sociedad s’est penchée sur son cas sans succès pour le moment.

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En revanche, Naples a plus de chances. Selon nos informations, les Partenopei poussent en coulisses pour mettre la main sur le roc d’1m94. Les prochains jours seront décisifs, d’autant que d’autres écuries sont là. Récemment, la presse anglaise a annoncé que les pensionnaires de Stamford Bridge attendent 30 M€ pour le natif de Limoges. Il reste à savoir si le Napoli ou un autre club sera prêt à mettre ce prix-là.