Croatie : Ivan Perišić positif à la Covid-19 et forfait contre l’Espagne !

C’est un très gros coup dur pour la Croatie. Le meilleur buteur croate de l'Euro Ivan Perisic ne disputera pas le huitième de finale contre l’Espagne. Il a été testé positif à la Covid-19 et sera placé à l’isolement pendant 10 jours a annoncé la Fédération croate. Il manquerait aussi un quart de finale en cas de qualification.

« Samedi soir, la Fédération croate de football a reçu les résultats des tests réguliers de dépistage du virus SRAS-CoV-2, qui ont montré que le joueur Ivan Perišić a été testé positif au nouveau coronavirus. Le personnel médical a isolé Ivan des autres membres de l'équipe nationale et a immédiatement et minutieusement informé les autorités épidémiologiques compétentes de la situation, fournissant la preuve du respect de toutes les mesures nécessaires visant à la protection contre la propagation du coronavirus. Perišić passera 10 jours en auto-isolement et pendant cette période ne participera pas aux matchs de l'équipe nationale croate », peut-on lire dans le communiqué.

Croatian Football Federation received the results of regular testing for the SARS-CoV-2 virus, which showed that player Ivan Perišić has tested positive for novel coronavirus. Media release: https://t.co/O7E9c1haeO