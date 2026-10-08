Un Ballon d’Or vole au secours de Cristiano Ronaldo

Tancé médiatiquement suite à sa décision de quitter la sélection portugaise en plein rassemblement, Cristiano Ronaldo (41 ans) a animé les dernières semaines. Le buteur d’Al-Nassr a notamment décidé de sortir du silence mardi pour expliquer les raisons de sa brouille avec le sélectionneur Jorge Jesus. Et il s’est fait un soutien de poids. Ballon d’or 1994 et vainqueur de la Coupe du Monde la même année, Romario (60 ans) a expliqué sur le podcast « Charla » qu’il le comprenait et aurait sûrement agi de la même manière à sa place.

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«Cristiano me semble quelqu’un de très objectif. J’apprécie Jorge Jesus, j’ai eu une relation avec lui lorsqu’il était entraîneur de Flamengo. Je l’ai rencontré cinq ou six fois et il a toujours été très sympathique… Mais, d’après Cristiano, il n’a pas tenu ses promesses. Et quand quelqu’un ne tient pas ses promesses… c’est qu’il a un mauvais caractère. Si c’est ce que Ronaldo a dit, il a raison. Oh, mais il a abandonné l’équipe nationale. Bien sûr, il a déjà été humilié une fois. Pourquoi subir une deuxième humiliation ? Il y avait des choses qu’il devait dire en conférence de presse, il n’a rien dit du tout. Selon Ronaldo, il était arrogant. Il a dénoncé Ronaldo. Cristiano s’est senti discrédité, inutile, et il est parti. Si c’est le cas, j’aurais fait pareil», a-t-il déclaré.