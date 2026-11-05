Côte d’Ivoire : la liste d’Hervé Renard avec un ancien international français

La Côte d’Ivoire a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale, avec deux rencontres face à la Gambie, les 12 et 15 novembre. Pour ce rassemblement, les Éléphants pourront notamment compter sur plusieurs cadres, à l’image de Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo ou encore Evan Ndicka. Yan Diomandé, Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny et Elye Wahi figurent également dans le groupe, tout comme le jeune milieu Christ Inao Oulaï. Mais la principale nouveauté de cette liste concerne un défenseur bien connu du football français.

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À 26 ans, Oumar Solet a décidé d’opter pour la Côte d’Ivoire. Le défenseur central de l’Udinese, passé par l’Olympique Lyonnais et le RB Salzbourg, a été convoqué pour la toute première fois avec les Éléphants. Ancien international français dans les catégories de jeunes, le natif de Melun a donc choisi de représenter le pays de ses origines au niveau international.

La liste complète de la Côte d’Ivoire

Gardiens : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi SC), Alban Lafont (Amedspor).

Défenseurs : Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Evan Ndicka (AS Roma), Kassoum Ouattara (Beşiktaş), Ousmane Diomandé (Nottingham Forest), Oumar Solet (Udinese), Luck Zogbé (Brest), Hassane Kamara (Udinese), Abdoul Ouattara (Ipswich Town).

Milieux : Franck Kessié (Atalanta), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Christ Inao Oulaï (Fiorentina), Malick Yalcouyé (Brighton), Patrick Zabi (Paris FC), Yaya Fofana (Reims), Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq).

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Attaquants : Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Bazoumana Touré (Newcastle), Elye Wahi (OGC Nice), Yan Diomandé (Real Madrid), Nicolas Pépé (Villarreal), Martial Godo (RC Strasbourg), Amad Diallo (Manchester United).