Inter Milan : Romelu Lukaku annonce qu'il reste !

À 28 ans, Romelu Lukaku a définitivement franchi un palier cette saison à l'Inter Milan, sous la houlette de l'entraîneur démissionnaire Antonio Conte. Grand espoir du football belge dès son plus jeune âge, le géant avait connu des moments plus compliqués en Angleterre, notamment dans un Manchester United relativement décevant entre 2017 et 2019.

Mais alors que la formation italienne, championne d'Italie, va devoir se séparer de nombreux joueurs à cause de problèmes financiers, et que l'on annonce ici ou là Lukaku de retour à Chelsea, l'intéressé a démenti son départ sur VTM, une émission télévisée belge : « oui, je reste à l'Inter. J'ai déjà parlé avec la personne qui deviendra normalement notre nouvel entraîneur. Je ne devrais probablement pas le dire encore... mais c'était une conversation très positive.»

Continuer à gagner avec l'Inter

Une sortie médiatique très remarquée qui fait un bien fou aux supporters et aux dirigeants intéristes, qui craignaient que le buteur belge, déçu du départ d'Antonio Conte, décide d'aller voir ailleurs. Clairement, Lukaku a décidé de rester fidèle à l'Inter malgré la réduction des coûts annoncée.

« Le défi est de gagner à nouveau. Je me sens bien à l'Inter. J'ai finalement gagné quelque chose, ça m'a plu et je veux le refaire, peut-être cette fois avec un San Siro rempli », a poursuivi Lukaku, qui sera plus que jamais le fer de lance de l'Inter version Simone Inzaghi. Car c'est bien lui qui devrait prendre la succession de Conte sur le banc de touche, l'officialisation est prévue dans les prochaines heures.