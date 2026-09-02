Trabzonspor frappe un énorme coup en s’offrant la sensation Franculino Djú

Le club danois du FC Midtjylland poursuit sa moisson historique sur le marché des transferts. Quelques heures seulement après le départ record de l’international chilien Darío Osorio vers Crystal Palace pour 28 M€ + 4 M€ de bonus, la formation de Superliga acte un autre mouvement majeur. L’attaquant bissau-guinéen Franculino Djú, formé au Benfica, s’engage officiellement avec le club turc de Trabzonspor. Le montant du transfert s’élève à 25 M€, accompagnés de 5 M€ de bonus potentiels, selon nos informations. Concernant les détails de son contrat, la presse turque évoque une durée de 4 ans + 1 an en option.

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Hoş geldin 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐃𝐣𝐮 🤝 pic.twitter.com/j5677d3eEV — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 2, 2026

En l’espace de 24 heures, le FC Midtjylland aura ainsi garanti une rentrée d’argent colossale pouvant atteindre 57 millions d’euros, affirmant un peu plus son statut de référence absolue en matière de valorisation et de vente de talents sur la scène scandinave. Auteur de 58 buts et 15 passes décisives en 117 apparitions sous le maillot du club danois, le jeune buteur de 22 ans laisse derrière lui une empreinte indélébile avant de rejoindre la Süper Lig.