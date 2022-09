Pays de Galles : grosse inquiétude autour de Gareth Bale

La suite après cette publicité

S'il y a un joueur qui a la réputation - plutôt légitime - d'être fragile, c'est bien Gareth Bale. Ces dernières années, il a ainsi dû se contenter d'un rôle anecdotique à Madrid en raison de ses multiples pépins physiques. Cet été, il s'en est allé direction la Californie et Los Angeles FC, où il doit aussi se contenter, principalement, d'entrées en cours de match.

Sur ses onze rencontres disputées avec la franchise de MLS, il ne compte ainsi que deux petites titularisations. Et dans son pays, on espère, paradoxalement, que ça continuera comme ça. S'il a disputé 90 minutes en sélection, Rob Page, sélectionneur gallois, a demandé à son homologue du LA FC de prendre soin de la vedette.

Tout pour éviter une blessure

« On parlera. On veut que Gareth soit disponible pour eux, mais on veut aussi qu'il soit en forme pour le début contre les Etats-Unis. Nous serons en contact avec lui pour nous assurer que tout se fait bien. On aidera à gérer les minutes avec son club », a lancé Page. Il faut dire que l'ailier de 33 ans va faire face à un calendrier intense, puisque le LA FC va également disputer les playoffs de la Major League Soccer, dont la finale se disputera peu avant le début du Mondial, le 5 novembre prochain.

Et les Californiens font office de favoris après avoir roulé sur la conférence ouest en saison régulière, donc il est fort probable qu'ils soient présents jusqu'au bout. Autant dire qu'au Pays de Galles, on va croiser les doigts pour que d'ici là, les blessures épargnent la vedette de la sélection...