PSG : les adieux émouvants et classes à Donnarumma

Dans un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain a salué Gianluigi Donnarumma, officiellement transféré à Manchester City : «après cinq années passées au Paris Saint-Germain et de nombreux titres remportés, Gianluigi Donnarumma s’engage avec Manchester City, dans le cadre d’un transfert définitif. Du haut de son mètre 96, il s’impose au fil des saisons avec son nouveau club. Lors de l’exercice 2024-2025, « Gigio » prend part à 47 rencontres, multipliant les arrêts décisifs dans les moments-clés, notamment face à Liverpool, Aston Villa ou Arsenal en Ligue des champions. Grand acteur du quadruplé historique – Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions – Gianluigi Donnarumma figure dans l’équipe type de la saison en Ligue des champions et compte également parmi les nommés au Trophée Yachine 2025».

La suite après cette publicité

«En quatre saisons sous la tunique Rouge & Bleu, l’international italien a disputé 161 matches, signé 56 clean sheets et ajouté dix trophées à son palmarès. À titre personnel, il a été élu meilleur gardien aux Trophées UNFP lors des saisons 2021-2022 et 2023-2024 et a figuré dans l’équipe type du championnat lors de ces mêmes exercices. Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Gianluigi pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», est-il écrit en fin de missive. Ce communiqué a été accompagné d’une belle vidéo émouvante montrant les plus beaux arrêts décisifs de Donnarumma, notamment lors de la campagne de Ligue des Champions remportée par le PSG : tir au but stoppé face à Darwin Nunez et Curtis Jones, mais également ses multiples parades face à Manchester City, Aston Villa ou encore Arsenal. Le tout entrecoupé de moments de partage dans le vestiaire et lors des séances d’entraînement.