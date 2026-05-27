Real Madrid : l’aveu de Vinicius Jr sur sa faillite et celle de Valverde

Les joueurs du Real Madrid sont bien contents d’en avoir terminé avec cette saison 2025/2026. Pour la deuxième année consécutive, le club merengue a dû s’incliner face au FC Barcelone et cette année, il a bouclé une saison vierge de tout trophée. Interrogé par CazéTV sur cette saison difficile, Vinicius Jr a confié que les départs de nombreux poids lourds ont eu leur importance et que, lui et le capitaine Federico Valverde, n’ont pas eu les épaules pour prendre le relais et assumer leur rôle de leaders du vestiaire.

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« Ça a été une saison très difficile. On a bien commencé, avec une avance sur le Barça, mais on a commencé à perdre et à faire match nul dans des matchs où on n’aurait pas dû. On a perdu confiance petit à petit et le Barça a pris le dessus. C’est la première fois que je passe deux saisons sans gagner, on a échoué. On a l’équipe pour gagner l’année prochaine. Le Real Madrid revient toujours. Ma première année a aussi été très difficile, quand Cristiano est parti. Sans Nacho, sans Modric, avec Carvajal blessé, sans Kroos. Ils apportaient beaucoup d’expérience à l’équipe. Aujourd’hui, Fede (Valverde) et moi avons beaucoup d’expérience sur le terrain, mais pas dans le vestiaire. Nous n’avons pas assez d’expérience pour porter ce poids, nous devons continuer à apprendre. Cette saison, nous avons beaucoup appris sur le vestiaire. La saison prochaine, nous formerons un meilleur vestiaire, plus soudé, et nous serons meilleurs en tant qu’équipe. Nous vivons un changement de cycle où nous devons changer notre rôle pour aider. Parfois, c’est bien de voir ce qu’on avait et de comprendre qu’il n’est pas facile de gagner tout ce que nous avons gagné. Je me suis habitué à gagner, je me suis habitué aux mauvaises habitudes. La pression est énorme, cela fait partie de la meilleure équipe du monde. Les gens attendent que nous échouions et c’est ce qui s’est produit deux années de suite. Nous ne pouvons plus nous permettre d’échouer », a-t-il confié.