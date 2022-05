LdC, Liverpool : Jürgen Klopp redoute le match retour contre Villarreal

Solide vainqueur de Villarreal lors du match aller, Liverpool a pris une option pour retrouver la finale de la Ligue des Champions (2-0). Cependant, les Reds devront assurer le travail ce mardi soir à l'Estadio de la Cerámica. Et pour Jürgen Klopp, rien n'est encore fait malgré le bon résultat obtenu à Anfield.

«Est-ce que le plus dur est fait ? Si j'avais été plus jeune, j'aurais été très en colère contre cette question ! Bien sûr que ce n'est pas fait. Nous devons y aller et essayer de gagner, tout en sachant que Villarreal va tout donner. C'est une demi-finale. Cela va être difficile et c'est bien ainsi. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit facile. Mais nous avons joué un bon match à domicile et nous avons intérêt à jouer un bon match à l'extérieur également», a-t-il expliqué en conférence de presse, hier.

