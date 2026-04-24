Rennes : grosse incertitude pour Arnaud Nordin à Nantes

Le Stade Rennais accueille le FC Nantes ce dimanche avec l’envie de l’emporter. Si les hommes de Franck Haise luttent pour la qualification à la Ligue des Champions, le contexte est bien plus sombre pour les Canaris, actuellement relégables et distancés de cinq points par Auxerre, barragiste. Cette rencontre pourrait d’ailleurs marquer le dernier affrontement de haut niveau entre les deux rivaux avant un moment, tant l’avenir des Canaris en Ligue 1 semble compromis à quelques journées de la fin.

La suite après cette publicité

Pour ce choc, le coach rennais bénéficie du retour de son capitaine Valentin Rongier, qui reprend sa place après une suspension. Si l’incertitude plane encore sur la présence de Przemysław Frankowski, qui a toutefois retrouvé l’entraînement collectif ce vendredi, le club préfère jouer la carte de la prudence avec Arnaud Nordin. Encore gêné physiquement, l’attaquant devrait être préservé afin d’éviter une blessure plus grave qui mettrait fin prématurément à sa saison comme l’explique Ouest-France. Recruté cet hiver, l’ancien joueur du MHSC compte un but et une passe décisive en 8 matches depuis son arrivée en Bretagne.