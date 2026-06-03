Le PSG se lance sur un transfert à 16 M€

En trois ans, Luis Enrique a permis au Paris Saint-Germain de repousser ses limites et de franchir des obstacles que beaucoup pensaient insurmontables en Ligue des Champions. Mais l’Asturien, aidé par son staff et par des dirigeants qui croient en lui et son projet, a réussi là où tous les anciens coachs du PSG se sont cassé les dents. Il a remporté la Ligue des Champions. Deux fois. Un exploit. L’an dernier, son effectif n’avait pas tant bougé que ça durant le mercato d’été. Lucas Chevalier, Renato Marin ou encore Illia Zabarnyi avaient rejoint les rangs. Dro Fernandez les a imités lors du marché hivernal. L’idée n’était pas de tout chambouler, mais d’apporter des retouches nécessaires.

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Salinas plaît au PSG

Ce sera un peu la même chose cet été. Luis Enrique en a parlé il y a quelques jours. « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur, mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options, mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano.» Un renfort offensif est notamment souhaité. Le nom de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) est cité. Mais l’indécision de l’Araignée aurait refroidi les Franciliens. Eli Junior Kroupi (Bournemouth) est aussi apprécié. Bonne nouvelle pour Paris, l’ancien joueur de Lorient donne sa préférence au club français comme expliqué par nos soins.

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Yan Diomandé (Leipzig), Maghnes Akliouche (AS Monaco) et bien d’autres joueurs à plusieurs postes ont été liés de près ou de loin aux champions de France. Ce mercredi, une nouvelle piste a émergé en défense. L’idée serait d’avoir une doublure capable de suppléer Nuno Mendes, titulaire indiscutable à ce poste. D’après les informations publiées par AS, le jeune Jorge Salinas coche toutes les cases et plaît dans la capitale française. Ce défenseur central (en sélection U19 espagnole) et latéral gauche de 19 ans, qui a un profil polyvalent un peu à la Lucas Hernandez, évolue au Racing Santander en Liga 2. Cette saison, il a participé à 34 rencontres toutes compétitions confondues (2656 minutes), dont 31 en tant que titulaire.

Un talent courtisé par l’Europe

Il faut noter qu’il a raté une dizaine de rencontres cette saison, notamment en raison d’une fracture de la mâchoire. En ce qui concerne ses statistiques, il n’a pas marqué de but. Mais il a délivré 7 passes décisives. Ses qualités et son potentiel font de lui un joueur courtisé. AS le décrit ainsi : «il possède des caractéristiques similaires à celles de Sergio Ramos : une forte personnalité, une grande aisance dans les duels et un jeu aérien particulièrement efficace.» Santander est conscient d’avoir un talent entre ses mains et a d’ailleurs fixé sa clause libératoire à 16 M€, histoire de s’assurer une belle vente. Ce serait d’ailleurs le transfert le plus cher de l’histoire du club selon AS.

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Mais son prix pourrait être ramené à 8 M€ si certaines conditions sont remplies, lui qui est enregistré auprès de la RFEF (fédération espagnole) en tant que contrat jeune. Outre le PSG, qui est déjà venu l’observer, de grosses cylindrées sont aussi sur l’international espagnol U19 dont le bail expire officiellement en juin 2029. Le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, Bologne, Newcastle et le FC Porto sont également sur les rangs. Tous sont venus le superviser. La bataille est donc lancée pour le signer. Il y a un an, le joueur avait refusé une offre très lucrative en Arabie saoudite. Cette fois-ci, il y a de fortes chances qu’il change d’air. Paris pourrait lui offrir une belle bouffée d’oxygène.