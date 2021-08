OGCN-OM : l'accueil triomphal réservé par les supporters phocéens aux joueurs de l'OM

La suite après cette publicité

Hier soir, le derby de la Méditerranée entre Nice et l’Olympique de Marseille (1-0) a viré au cauchemar. Après l’envahissement du terrain par les « supporters » d’une tribune de l’Allianz Riviera, la rencontre a donné lieu à des scènes honteuses pour l’image du football français.

Et alors que les autorités et les Niçois ont tenté de convaincre les Marseillais de reprendre la partie, les Phocéens ont décidé de ne pas céder et de rentrer chez eux. Une attitude largement saluée par leurs supporters qui les ont accueillis en véritables héros dans les images diffusées par RMC Sports.