La Roma se positionne sur une révélation de la Coupe du Monde 2026

Après avoir finalement prolongé Paulo Dybala, l’AS Roma continue d’explorer le marché afin de renforcer le secteur offensif de Gian Piero Gasperini. Après avoir identifié plusieurs profils pour les ailes, la direction romaine, menée par le directeur sportif Tony D’Amico, étudie désormais la piste menant à Andreas Schjelderup. L’entraîneur italien attend encore des renforts offensifs, lui qui a récemment expliqué vouloir accueillir « deux joueurs devant » pour compléter son effectif selon Sky Sport.

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Parmi les options étudiées, l’ailier du Benfica figure donc sur la liste des Giallorossi. Âgé de 22 ans et capable d’évoluer sur le côté gauche, l’international norvégien sort d’une Coupe du Monde 2026 remarquée avec un but et trois passes décisives. Auteur d’une saison solide au Portugal avec 10 buts et 7 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues, Schjelderup avait déjà attiré l’attention de la Roma lors du dernier mercato hivernal. Alors qu’un départ semblait possible, son doublé face au Real Madrid en Ligue des Champions avait finalement convaincu Benfica de miser sur lui avec une prolongation de contrat.