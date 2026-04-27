Jack Grealish aperçu complètement ivre à Manchester

Actuellement éloigné des terrains et forfait pour la Coupe du Monde 2026, Jack Grealish continue de faire parler de lui en dehors des terrains. L’international anglais, prêté à Everton, a été aperçu ce samedi en début d’après-midi dans un rooftop bar de Manchester, où il est arrivé vers 16h30 avec des amis pour une session prolongée d’après The Sun. En effet, le joueur de 30 ans s’est finalement assoupi moins d’une heure après son arrivée, visiblement rattrapé par la fatigue après une après-midi très festive…

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Cette nouvelle scène vient s’ajouter à une série d’images extra-sportives autour de Grealish ces derniers mois, alors qu’il se remet d’une opération du pied et reste forfait pour la fin de saison. Le milieu offensif assure pourtant travailler pour revenir à son meilleur niveau. Son image continue d’alimenter le débat en Angleterre sur son sérieux et son hygiène de vie en dehors du terrain. Pas sûr que cela plaise à Everton, ni du côté de Manchester City, où Pep Guardiola garde un œil attentif sur la condition de ses joueurs.