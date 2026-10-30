Côme : Andrea Le Borgne, le prochain Français que Fabregas pourrait faire exploser

Pour le public français, la Coupe du Monde U20 de l’année dernière avait été l’occasion de découvrir de nouveaux visages, encore largement méconnus. Le sélectionneur tricolore, Bernard Diomède, avait dû faire preuve d’ingéniosité au moment de composer son groupe, après avoir essuyé pas moins de 48 refus de clubs (le tournoi n’était pas inscrit au calendrier des dates FIFA). Certains profils, pas forcément programmés pour être là au départ, ont ainsi saisi cette occasion pour se montrer et se hisser jusqu’en demi-finale.

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On pense par exemple à Gady Beyuku, dont nous vous relations le parcours, ou encore à Andrea Le Borgne, transféré à Côme quelques mois plus tôt après des passages à Nice, l’OM ou encore Air Bel. Auteur de trois buts et d’une passe décisive lors du Mondial, le natif de Neuilly-sur-Seine avait disputé quelques semaines plus tard son premier match (et le seul à ce jour) de Serie A avec le club italien. Pisté par Brest en janvier, il avait finalement choisi de partir en prêt à Avellino, en Serie B, disputant 11 matchs. «Fabregas était tout à fait favorable à mon départ à Avellino. Il m’a dit que c’était l’endroit idéal pour poursuivre ma progression », révélait-il.

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Da Cunha et Butez ont pris une autre dimension avec Fabregas

Cet été, c’est du côté de l’Hellas Vérone, club fraîchement relégué en Serie B, qu’Andrea Le Borgne a posé ses valises. L’ancien Niçois a pu y rencontrer plusieurs Français, à commencer par l’ancien espoir du PSG, Antoine Bernede, mais aussi retrouver Daniele Buzzegoli, adjoint du coach Baroni qu’il avait connu dans les équipes de jeunes de Côme. Depuis son arrivée, l’ancien entraîneur de la Lazio en a fait l’un de ses intouchables, et Le Borgne lui rend bien sur le terrain. Auteur de 2 passes décisives, le Français est considéré comme l’une des révélations de Serie B, malgré un début de saison collectif contrasté (l’Hellas Vérone est 9e mais n’est qu’à un point du premier barragiste pour la montée).

«Le Borgne s’impose comme une valeur sûre contrairement à d’autres joueurs plus expérimentés. Il est LA véritable révélation de la saison pour l’Hellas, et l’une des recrues les plus prometteuses. Sa valeur a rapidement grimpé à 4 millions d’euros. Il y a encore quelques mois, il cherchait ses marques entre la Primavera et le monde professionnel. Aujourd’hui, Vérone profite d’un jeune joueur au potentiel immense», écrit le média local Tggialloblu. Ses performances seraient d’ailleurs soigneusement observées par Cesc Fabregas et par Côme, où le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2028. Après Lucas Da Cunha et Jean Butez, devenus internationaux français sous ses ordres, le coach espagnol a peut-être trouvé le prochain Français qu’il fera exploser. Si l’Hellas Vérone dispose d’une option d’achat de 2,5 M€, Côme s’est réservé le droit d’inclure une clause de rachat de 3 M€, conscient du potentiel de son joueur.