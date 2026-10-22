Le grand espoir Laciné Megnan-Pavé prolonge à Montpellier

Il a fait partie des feuilletons de l’été à Montpellier. Grandement courtisé par le PSG l’été dernier, Laciné Megnan-Pavé était finalement resté au sein de son club formateur, et il a bien fait. L’attaquant de 16 ans découvre seulement le monde professionnel et a déjà disputé 7 matchs de Ligue 2 (5 titularisations) cette saison pour 2 buts inscrits. Sa prolongation était un sujet majeur, elle est maintenant actée.

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🚨✍️ Laciné Megnan prolonge au MHSC 🧡 🗣️ « 𝐏𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐌𝐇𝐒𝐂 𝐜𝐞 𝐧’𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐨𝐢, 𝐜’𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐞́𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞… » La suite après cette publicité 📝 https://t.co/eVRyiMWw7i https://t.co/q3de7rseem— MHSC (@MontpellierHSC) October 22, 2026

L’international français U17 vient de parapher une prolongation de contrat jusqu’en 2029. «Voir toute cette confiance qui est placée en moi ici, cela a pesé dans mon choix de prolonger au MHSC… Et quand on connait mon jeune âge, c’est encore plus valorisant», explique-t-il. Laurent Nicollin avait fermé la porte à double tour pour son départ lors du dernier mercato, malgré les 15 M€ que le PSG aurait été prêt à aligner. Dans le même temps, le MHSC a annoncé la prolongation de Théo Chennahi jusqu’en 2030. Le milieu de 21 ans seulement fait déjà partie des cadres de l’effectif.