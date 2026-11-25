La liste des cinq finalistes pour le Ballon d’Or africain 2026 ne fait pas que des heureux. Alors qu’Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Ismaël Saibari, Sadio Mané et Pape Gueye sont encore en lice pour décrocher la prestigieuse distinction individuelle, Ismaïla Sarr a été écarté. L’international sénégalais était pourtant considéré par certains comme un sérieux candidat au sacre après son excellente saison avec Crystal Palace, ponctuée notamment par un titre en Conference League et un sacre en coupe nationale. Également champion d’Afrique avec le Sénégal et auteur de quatre buts au Mondial, l’ailier de 28 ans avait de solides arguments à faire valoir.

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Une absence qui a particulièrement fait grincer des dents dans l’entourage du joueur. Dans une story publiée sur Instagram, son agent a violemment chargé la Confédération africaine de football, revenant également sur le feuilleton de la dernière CAN. « Jusqu’où ira la CAF dans le scandale et le discrédit ? Le plus grand scandale reste cette décision hallucinante de retirer au Sénégal un titre de champion d’Afrique gagné sur le terrain ! Il aura fallu l’intervention du TAS pour rétablir la vérité sportive. Rien que cela devrait provoquer une profonde remise en question de cette institution. Et aujourd’hui, Ismaïla Sarr, champion d’Afrique, vainqueur de la Conference League, meilleur joueur et meilleur buteur de cette compétition, auteur de quatre buts au Mondial, est écarté des cinq finalistes du Ballon d’Or africain ! Mais de qui se moque-t-on ? », a-t-il notamment lâché avant d’enchaîner. «Nous exigeons de la transparence, des critères clairs et la publication des résultats détaillés des votes. Parfois, on a honte de voir comment notre football est dirigé. L’Afrique mérite mieux que ça.»