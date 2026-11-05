Les joueurs de Liga demandent l’annulation de la journée

Le drame Jesus de Miguel a choqué l’Espagne. Le monde du football espagnol a vraiment été touché par cette tragédie, bien au-delà des joueurs des deux équipes concernées, Tenerife et le FC Andorra. Au point où l’AFE - le syndicat des joueurs professionnels en Espagne - a officiellement et publiquement demandé le report de la journée de Liga et de deuxième division prévue ce week-end.

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« Les joueurs ont exprimé leur profonde tristesse suite à cette perte et ils estiment que les circonstances morales et humaines ne permettent pas de faire face à la compétition de façon normale. Le plus adéquat serait de suspendre la journée, pour des raisons de respect, de deuil et de sensibilité. Le foot doit montrer qu’au delà de la compétition, des intérêts sportifs ou économiques, il y a des humains », indique un communiqué publié par l’AFE.