Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Les joueurs de Liga demandent l’annulation de la journée

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Le drame Jesus de Miguel a choqué l’Espagne. Le monde du football espagnol a vraiment été touché par cette tragédie, bien au-delà des joueurs des deux équipes concernées, Tenerife et le FC Andorra. Au point où l’AFE - le syndicat des joueurs professionnels en Espagne - a officiellement et publiquement demandé le report de la journée de Liga et de deuxième division prévue ce week-end.

La suite après cette publicité

« Les joueurs ont exprimé leur profonde tristesse suite à cette perte et ils estiment que les circonstances morales et humaines ne permettent pas de faire face à la compétition de façon normale. Le plus adéquat serait de suspendre la journée, pour des raisons de respect, de deuil et de sensibilité. Le foot doit montrer qu’au delà de la compétition, des intérêts sportifs ou économiques, il y a des humains », indique un communiqué publié par l’AFE.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Jesús de Miguel Alameda

En savoir plus sur

Liga Liga
Jesús de Miguel Alameda Jesús de Miguel Alameda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier