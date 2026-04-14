Ligue des Champions
LdC : le groupe du Real pour créer l’exploit face au Bayern
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@Maxppp
Défait 2 buts à 1 à domicile la semaine dernière, le Real Madrid va tenter de créer l’exploit, ce mercredi soir, face au Bayern Munich pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour ce rendez-vous au sommet, les Merengues viennent d’ailleurs de communiquer leur groupe.
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Si Alvaro Arbeloa pourra logiquement compter sur ses hommes forts (Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham), le technicien espagnol devra cependant se passer des services de Tchouaméni, suspendu pour ce quart de finale retour. À noter également l’absence de Raul Asensio.
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