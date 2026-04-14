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Ligue des Champions

LdC : le groupe du Real pour créer l’exploit face au Bayern

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé lors du match Real Madrid - Bayern Munich @Maxppp
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Bayern Munich Real Madrid
winamax
1 1.54 N 5.30 2 4.20 100€ remboursés Voir sur CANAL+

Défait 2 buts à 1 à domicile la semaine dernière, le Real Madrid va tenter de créer l’exploit, ce mercredi soir, face au Bayern Munich pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour ce rendez-vous au sommet, les Merengues viennent d’ailleurs de communiquer leur groupe.

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Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @FCBayernES
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Si Alvaro Arbeloa pourra logiquement compter sur ses hommes forts (Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham), le technicien espagnol devra cependant se passer des services de Tchouaméni, suspendu pour ce quart de finale retour. À noter également l’absence de Raul Asensio.

Regardez en direct Bayern Munich - Real Madrid sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

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