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Théo Zidane prolonge à Cordoue

Par Maxime Barbaud
1 min.
Theo Zidane @Maxppp

Il y a eu le temps de la réflexion. En fin de contrat avec Cordoue en 2e division espagnole, Théo Zidane a finalement décidé de prolonger l’aventure d’un an. Le milieu de terrain formé au Real Madrid va rester au sein du 9e de LaLiga Hypermotion la saison passée. Le 3e fils de Zinédine Zidane était pourtant courtisé à l’étage supérieur. Getafe s’était penché sur son profil. Théo Zidane pourra retrouver son frère Luca, toujours gardien de Grenade, tandis qu’Elyaz, le dernier des quatre frères a signé en faveur du Red Star il y a quelques jours.

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«Théo Zidane continuera à porter le maillot du Córdoba CF jusqu’en 2027, suite à l’accord conclu entre le club blanquiverde et le footballeur français, qui entamera sa troisième saison consécutive au sein du club en LaLiga Hypermotion. Au Córdoba CF, nous nous réjouissons de la prolongation de Théo et lui souhaitons une nouvelle étape couronnée de succès sous les couleurs blanquiverdes», annonce le club andalou.

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