PSG, Luis Enrique : « vous êtes toujours extrêmes les journalistes ! »

À la veille de la réception du Mans, Luis Enrique a regretté les analyses « extrêmes » de la presse sur le niveau de jeu actuel du PSG. Alors que le PSG n’occupe que la 6e place avant l’entame de cette 6e journée de Ligue 1, l’entraîneur espagnol se veut rassurant.

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« Si on gagne facilement, c’est parce que les adversaires ne sont pas bons et qu’on est injouables. Mais si on commence la saison comme on l’a fait, on est catastrophiques et on ne gagnera pas la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Vous êtes toujours extrêmes vous les journalistes », a-t-il déclaré en conférence de presse.