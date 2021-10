Manchester United : rien ne va plus entre Paul Pogba et Ole Gunnar Solskjaer !

La suite après cette publicité

L’humiliation subie par Manchester United face à Liverpool à Old Trafford (0-5) va laisser des traces. Maintenu dans ses fonctions pour le choc contre Tottenham, Ole Gunnar Solskjaer est en effet de plus en plus contesté. En tout cas, le coach norvégien, malgré son statut de légende du club, a perdu une partie de son vestiaire.

Et visiblement, Paul Pogba fait partie de ces joueurs qui ne porteraient plus OGS dans leur coeur. Remplaçant au coup d’envoi, le champion du monde 2018 n’est pas resté bien longtemps sur la pelouse puisqu’il a écopé d’un carton rouge après seulement un quart d’heure de jeu, à cause d’un tacle jugé dangereux. Mais c’est la suite qui fait parler aujourd’hui.

La presse madrilène embraye

Selon le Daily Mail, Pogba a complètement snobé Solskjaer dans le vestiaire. S’il s’est excusé auprès de ses coéquipiers pour son carton rouge, l’ancien Bianconero a totalement ignoré son coach. S’agit-il d’une réaction de colère suite au choc d’OGS de le faire débuter le match sur le banc ? S’agit-il d’un désaccord plus profond ?

En Espagne, il n’y a aucun doute pour AS. Le journal madrilène affirme que le cas Pogba devient chaque jour plus facile à gérer pour le Real Madrid. En clair, le scénario devient idéal pour la Casa Blanca. Libre de tout contrat en juin prochain et en froid avec son entraîneur, Pogba ne sera pas difficile à convaincre.