Troyes-OM : qui pour protéger Pau Lopez ?

Depuis la reprise de la Ligue 1, juste après les fêtes de Noël, les matches s’enchaînent. Si les résultats sont extrêmement positifs pour l’OM, qui n’a connu jusqu’ici que des victoires, l’effectif se rétrécit. Alors, oui, bien entendu, Ruslan Malinovskyi, la nouvelle recrue sera bien présente dans le groupe pour rejoindre Troyes, il va manquer quelques éléments à Igor Tudor.

Payet est absent pour une douleur à la cheville, mais c’est surtout en défense qu’il va manquer du monde. Nuno Tavares purge son second match de suspension (il avait écopé de trois rencontres) après son carton rouge contre Montpellier, Jonathan Clauss ne sera pas du voyage dans l’Aube puisque pas suffisamment remis de son élongation à l’adducteur et évidemment Eric Bailly est aussi absent depuis son exclusion contre Hyères en Coupe de France. L’Ivoirien devrait manquer quelques matches. Pau Lopez s’exprimait d’ailleurs à ce sujet lundi en conférence de presse.

OM-Hyères : Eric Bailly a disjoncté

Lopez et Tudor plaident pour Bailly

« Les deux situations sont différentes. Nuno, c’est évitable, on mène 2-0, c’est la 80e minute. Il est jeune, il doit encore s’améliorer. Celui d’Eric… on est d’accord que c’est rouge. Si vous regardez comment il joue, parfois il fait ça. J’espère le meilleur pour le joueur, j’espère qu’il rejouera vite, il est à l’hôpital (le joueur de Hyères, ndlr). Eric est en contact avec lui. La santé c’est important, j’espère qu’il jouera dans pas longtemps », a expliqué le portier marseillais.

Alors, forcément, cela va être quand même compliqué d’aligner une défense, d’autant que l’OM joue à cinq derrière. Mais cela n’inquiète pas le coach, Igor Tudor : « en ce qui concerne Bailly, j’espère qu’il ne prendre pas beaucoup de journées, c’était une erreur d’inattention, ce serait dommage qu’il prenne beaucoup de matches. On a les joueurs pour couvrir tous les postes donc ce n’est pas un problème ».

Quelques options baroques

Certes, l’OM est armé, mais cela peut encore se compliquer en cas de blessure ou de suspension. À l’heure actuelle, le croate pour aligner une défense à trois composée de Samuel Gigot, remis de sa commotion, Leo Balerdi et Chancel Mbemba et sur les côtés Kolasinac à gauche et Kabore, qui ne donne pas satisfaction jusqu’ici, à droite. Mais il reste d’autres options un brin plus baroques.

Pour commencer, Cengiz Ünder a fini quelques rencontres cette année en position de piston, mais cela paraît un brin trop offensif pour débuter une rencontre. Valentin Rongier, lui, a déjà dépanné sur le côté droit, notamment l’année dernière, mais ce sera très restrictif. Enfin, lors du match contre Hyères, Pape Gueye a joué défenseur central gauche. Une nouvelle solution pour Tudor : « j’ai parlé avec lui. Ça dépend de lui, s’il accepte ou non de relever le défi. Je pense qu’il a les capacités de le faire, surtout que le troisième défenseur attaque beaucoup, participe au jeu. Il a un très bon pied gauche, est porté vers l’avant. Je pense que c’est un rôle dans lequel il pourrait évoluer de manière très positive. Il faut qu’il le voie comme un plus. Évidemment, son rôle en tant que milieu de terrain est toujours là, mais ça dépendra de lui et de sa volonté ». Mais ce secteur de jeu pourrait bien souffrir ce mercredi soir…