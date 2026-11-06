Saïmon Bouabré forfait avec les Espoirs

Mauvaise nouvelle pour Saïmon Bouabré. Le milieu offensif d’Al-Hilal va devoir observer une période d’indisponibilité estimée entre trois et quatre semaines, selon les informations de L’Équipe. Touché physiquement, le joueur de 20 ans est contraint de déclarer forfait pour le prochain rassemblement de l’équipe de France Espoirs et ne pourra donc pas participer aux échéances prévues avec les Bleuets.

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Ce nouveau coup d’arrêt représente également un contretemps pour Al-Hilal, qui devra se passer de l’ancien Monégasque pendant plusieurs semaines. Le staff du club saoudien devra désormais suivre l’évolution de sa blessure avant d’envisager son retour à la compétition.