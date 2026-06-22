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Coupe du Monde

Norvège - Sénégal : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Erling Haaland (Norvège) @Maxppp
Norvège 3-2 Sénégal
winamax
1 2.25 N 3.50 2 3.00 bonus 100€

Ce mardi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un sacré choc dans le groupe I entre la Norvège et le Sénégal. Les Løvene s’organisent dans un 4-4-2 avec Ørjan Nyland qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe en défense. Fredrik Aursnes et Sander Berge composent l’entrejeu tandis que Martin Ødegaard et Antonio Nusa officient dans les couloirs. En attaque, Erling Haaland est soutenu par Alexander Sørloth.

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De leur côté, les Lions de la Téranga s’articulent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy dans les cages derrière Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf. Le milieu de terrain est assuré par Lamine Camara, Pape Gueye et Idrissa Gueye. Devant, Nicolas Jackson est en pointe avec Ismaïla Sarr et Sadio Mané dans les couloirs.

Les compositions

Norvège :

Norvège

4-3-3
Officielle

Sénégal :

Sénégal

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mardi 23 juin

  • Jordanie - Algérie (5h) sur beIN Sport 1
  • Portugal - Ouzbékistan (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Angleterre - Ghana (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Mercredi 24 juin

  • Panama - Croatie (1h) sur beIN Sport 1
  • Colombie - RD Congo (4h) sur beIN Sport 1
  • Bosnie-Herzégovine - Qatar (21h) sur beIN Sport 2
  • Suisse - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Écosse - Brésil (0h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Maroc - Haïti (0h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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