Norvège - Sénégal : les compositions officielles

Ce mardi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un sacré choc dans le groupe I entre la Norvège et le Sénégal. Les Løvene s’organisent dans un 4-4-2 avec Ørjan Nyland qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe en défense. Fredrik Aursnes et Sander Berge composent l’entrejeu tandis que Martin Ødegaard et Antonio Nusa officient dans les couloirs. En attaque, Erling Haaland est soutenu par Alexander Sørloth.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Lions de la Téranga s’articulent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy dans les cages derrière Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf. Le milieu de terrain est assuré par Lamine Camara, Pape Gueye et Idrissa Gueye. Devant, Nicolas Jackson est en pointe avec Ismaïla Sarr et Sadio Mané dans les couloirs.

Les compositions

Norvège :

Sénégal :

Mardi 23 juin

Jordanie - Algérie (5h) sur beIN Sport 1

Portugal - Ouzbékistan (19h) sur beIN Sport 1 et M6

Angleterre - Ghana (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Mercredi 24 juin