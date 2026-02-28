Menu Rechercher
PSG : Bradley Barcola savoure son but victorieux contre Le Havre

Par Samuel Zemour
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Le Havre 0-1 PSG

Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la plus petite des marges face au Havre, samedi soir au Stade Océane (1-0). Grâce à un but de Bradley Barcola, positionné en tant que numéro neuf, les hommes de Luis Enrique comptent donc quatre points d’avance sur le RC Lens en tête de la Ligue 1, après le nul des Sang et Or vendredi contre Strasbourg. Le buteur du soir s’est montré satisfait de son match, mais estime que Paris aurait dû marquer plus de buts.

«On aurait dû se mettre à l’abri plus rapidement. C’est dommage qu’on ne marque pas plus de buts, car on a fait un bon match. Dans l’ensemble, c’est bien. En tant que 9 ? Je dois partir dans le dos, essayer de décrocher, même si c’est pas mon jeu et être efficace. J’aurais pu mettre un deuxième but, mais je suis content. Je peux jouer sur tous les fronts de l’attaque», a indiqué l’ailier de 23 ans sur Ligue 1+.

