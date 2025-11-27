Ligue Europa : le classement complet après 5 journées

La Ligue Europa était de retour ce jeudi soir et pour la 5e journée, il y avait des enjeux importants au classement. Leader, le club de Midtjylland, après sa défaite face à la Roma, pouvait perdre sa première place. Et c’est donc l’Olympique Lyonnais qui a récupéré la première place grâce à sa très large victoire face au Maccabi Tel-Aviv (6-0). La troisième place est occupée par Aston Villa qui a fait le job face aux Young Boys.

La suite après cette publicité

Le Betis a fait la bonne opération du jour en s’imposant face à Utrecht (2-1). Le club espagnol remonte à la 5e place, alors que Genk est désormais 8e. Dans le bas du classement, avec sa lourde défaite face à Porto (0-3), Nice est dernier juste derrière le Maccabi Tel-Aviv, giflé par l’OL. Utrecht et Malmo, encore défaits, complètent le quatuor des équipes qui n’ont pas gagné le moindre match cette saison avec les Rangers.