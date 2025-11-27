Ligue Europa : le classement complet après 5 journées
La Ligue Europa était de retour ce jeudi soir et pour la 5e journée, il y avait des enjeux importants au classement. Leader, le club de Midtjylland, après sa défaite face à la Roma, pouvait perdre sa première place. Et c’est donc l’Olympique Lyonnais qui a récupéré la première place grâce à sa très large victoire face au Maccabi Tel-Aviv (6-0). La troisième place est occupée par Aston Villa qui a fait le job face aux Young Boys.
Classement général UEFA Europa League
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Lyon
|12
|5
|+9
|4
|0
|1
|11
|2
|2
|Midtjylland
|12
|5
|+7
|4
|0
|1
|12
|5
|3
|Aston Villa
|12
|5
|+5
|4
|0
|1
|8
|3
|4
|Fribourg
|11
|5
|+5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|Betis
|11
|5
|+5
|3
|2
|0
|8
|3
|6
|Ferencváros
|11
|5
|+4
|3
|2
|0
|9
|5
|7
|Braga
|10
|5
|+4
|3
|1
|1
|9
|5
|8
|Porto
|10
|5
|+3
|3
|1
|1
|7
|4
|9
|Genk
|10
|5
|+2
|3
|1
|1
|7
|5
|10
|Celta Vigo
|9
|5
|+4
|3
|0
|2
|11
|7
|11
|Lille
|9
|5
|+4
|3
|0
|2
|10
|6
|12
|Stuttgart
|9
|5
|+4
|3
|0
|2
|8
|4
|13
|Plzeň
|9
|5
|+4
|2
|3
|0
|6
|2
|14
|Panathinaikos
|9
|5
|+2
|3
|0
|2
|9
|7
|15
|Rome
|9
|5
|+2
|3
|0
|2
|7
|5
|16
|Nottingham
|8
|5
|+4
|2
|2
|1
|9
|5
|17
|PAOK
|8
|5
|+3
|2
|2
|1
|10
|7
|18
|Bologne
|8
|5
|+3
|2
|2
|1
|7
|4
|19
|Brann
|8
|5
|+3
|2
|2
|1
|6
|3
|20
|Fenerbahce
|8
|5
|0
|2
|2
|1
|5
|5
|21
|Celtic
|7
|5
|-1
|2
|1
|2
|7
|8
|22
|Étoile rouge
|7
|5
|-1
|2
|1
|2
|4
|5
|23
|Dinamo Zagreb
|7
|5
|-3
|2
|1
|2
|7
|10
|24
|Bâle
|6
|5
|0
|2
|0
|3
|7
|7
|25
|Ludogorets
|6
|5
|-3
|2
|0
|3
|8
|11
|26
|Young Boys
|6
|5
|-5
|2
|0
|3
|7
|12
|27
|Go Ahead
|6
|5
|-5
|2
|0
|3
|4
|9
|28
|Sturm Graz
|4
|5
|-3
|1
|1
|3
|4
|7
|29
|Salzbourg
|3
|5
|-5
|1
|0
|4
|5
|10
|30
|Feyenoord
|3
|5
|-5
|1
|0
|4
|4
|9
|31
|Steaua
|3
|5
|-5
|1
|0
|4
|3
|8
|32
|Utrecht
|1
|5
|-5
|0
|1
|4
|2
|7
|33
|Rangers
|1
|5
|-7
|0
|1
|4
|2
|9
|34
|Malmö
|1
|5
|-8
|0
|1
|4
|2
|10
|35
|Maccabi TA
|1
|5
|-13
|0
|1
|4
|1
|14
|36
|Nice
|0
|5
|-8
|0
|0
|5
|4
|12
Le Betis a fait la bonne opération du jour en s’imposant face à Utrecht (2-1). Le club espagnol remonte à la 5e place, alors que Genk est désormais 8e. Dans le bas du classement, avec sa lourde défaite face à Porto (0-3), Nice est dernier juste derrière le Maccabi Tel-Aviv, giflé par l’OL. Utrecht et Malmo, encore défaits, complètent le quatuor des équipes qui n’ont pas gagné le moindre match cette saison avec les Rangers.
