UEFA Europa League

Ligue Europa : le classement complet après 5 journées

Par Hanif Ben Berkane
La Ligue Europa était de retour ce jeudi soir et pour la 5e journée, il y avait des enjeux importants au classement. Leader, le club de Midtjylland, après sa défaite face à la Roma, pouvait perdre sa première place. Et c’est donc l’Olympique Lyonnais qui a récupéré la première place grâce à sa très large victoire face au Maccabi Tel-Aviv (6-0). La troisième place est occupée par Aston Villa qui a fait le job face aux Young Boys.

Classement général UEFA Europa League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Lyon Lyon 12 5 +9 4 0 1 11 2
2 Logo Midtjylland Midtjylland 12 5 +7 4 0 1 12 5
3 Logo Aston Villa Aston Villa 12 5 +5 4 0 1 8 3
4 Logo Fribourg Fribourg 11 5 +5 3 2 0 8 3
5 Logo Betis Betis 11 5 +5 3 2 0 8 3
6 Logo Ferencváros Ferencváros 11 5 +4 3 2 0 9 5
7 Logo Braga Braga 10 5 +4 3 1 1 9 5
8 Logo Porto Porto 10 5 +3 3 1 1 7 4
9 Logo Genk Genk 10 5 +2 3 1 1 7 5
10 Logo Celta Vigo Celta Vigo 9 5 +4 3 0 2 11 7
11 Logo Lille Lille 9 5 +4 3 0 2 10 6
12 Logo Stuttgart Stuttgart 9 5 +4 3 0 2 8 4
13 Logo Plzeň Plzeň 9 5 +4 2 3 0 6 2
14 Logo Panathinaikos Panathinaikos 9 5 +2 3 0 2 9 7
15 Logo Rome Rome 9 5 +2 3 0 2 7 5
16 Logo Nottingham Nottingham 8 5 +4 2 2 1 9 5
17 Logo PAOK PAOK 8 5 +3 2 2 1 10 7
18 Logo Bologne Bologne 8 5 +3 2 2 1 7 4
19 Logo Brann Brann 8 5 +3 2 2 1 6 3
20 Logo Fenerbahce Fenerbahce 8 5 0 2 2 1 5 5
21 Logo Celtic Celtic 7 5 -1 2 1 2 7 8
22 Logo Étoile rouge Étoile rouge 7 5 -1 2 1 2 4 5
23 Logo Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 7 5 -3 2 1 2 7 10
24 Logo Bâle Bâle 6 5 0 2 0 3 7 7
25 Logo Ludogorets Ludogorets 6 5 -3 2 0 3 8 11
26 Logo Young Boys Young Boys 6 5 -5 2 0 3 7 12
27 Logo Go Ahead Go Ahead 6 5 -5 2 0 3 4 9
28 Logo Sturm Graz Sturm Graz 4 5 -3 1 1 3 4 7
29 Logo Salzbourg Salzbourg 3 5 -5 1 0 4 5 10
30 Logo Feyenoord Feyenoord 3 5 -5 1 0 4 4 9
31 Logo Steaua Steaua 3 5 -5 1 0 4 3 8
32 Logo Utrecht Utrecht 1 5 -5 0 1 4 2 7
33 Logo Rangers Rangers 1 5 -7 0 1 4 2 9
34 Logo Malmö Malmö 1 5 -8 0 1 4 2 10
35 Logo Maccabi TA Maccabi TA 1 5 -13 0 1 4 1 14
36 Logo Nice Nice 0 5 -8 0 0 5 4 12
Le Betis a fait la bonne opération du jour en s’imposant face à Utrecht (2-1). Le club espagnol remonte à la 5e place, alors que Genk est désormais 8e. Dans le bas du classement, avec sa lourde défaite face à Porto (0-3), Nice est dernier juste derrière le Maccabi Tel-Aviv, giflé par l’OL. Utrecht et Malmo, encore défaits, complètent le quatuor des équipes qui n’ont pas gagné le moindre match cette saison avec les Rangers.

