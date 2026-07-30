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Le départ d’Hervé Koffi du RC Lens se précise

Par Sasha Nahon
1 min.
Hervé Koffi, le gardien de Lens @Maxppp

L’Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler l’arrivée d’Hervé Koffi. Selon les informations du DH Net, le gardien burkinabè de 29 ans va rejoindre le vice-champion de Belgique sous la forme d’un prêt en provenance du RC Lens. Après le départ de Kjell Scherpen à Ipswich, les dirigeants bruxellois ont rapidement identifié leur nouveau numéro un.

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Auteur d’une saison remarquée en prêt à Angers, Koffi ne faisait plus partie des plans du RC Lens et souhaitait relever un nouveau défi. Déjà passé par Mouscron et Charleroi, il connaît parfaitement la Jupiler Pro League et pourrait être qualifié dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face à Bodø/Glimt.

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