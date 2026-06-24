EdF : Jean-Philippe Mateta s’inspire de… Victor Wembanyama

Les grands gabarits ont rarement été les plus mobiles, et il n’y a pas besoin de pousser l’analyse très loin pour comprendre pourquoi. En revanche, la fluidité des mouvements peut se travailler comme l’a expliqué Jean-Philippe Mateta. Malgré son mètre 92, l’attaquant de Crystal Palace révèle avoir travaillé spécifiquement cet aspect de son jeu en regardant notamment Zlatan Ibrahimovic… ou Victor Wembanyama.

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«J’ai toujours travaillé ces aspects, explique-t-il à L’Équipe. Il faut s’adapter à ce que le football est devenu. Le premier que j’ai observé faire ça, c’était Zlatan Ibrahimovic. Il est grand, mobile, il bouge tout le monde. Je regarde aussi ce que fait (Victor) Wembanyama au basket parce qu’il est très grand (2,24 m). Je fais beaucoup d’exercices pour travailler cette mobilité, comme le stretching, le gainage et du yoga. C’est important aussi de travailler le dos pour nous.»