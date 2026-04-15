Real Madrid : la réponse folle de Perez sur une remontada face au Bayern

Ce mercredi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Bayern Munich dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Madrilènes, battus 2-1 sur leur pelouse lors du match aller. Et alors que le FC Barcelone n’est pas parvenu à renverser l’Atlético de Madrid ce mardi, le Real Madrid est motivé à l’idée de le faire au Bayern.

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En arrivant en Bavière ce mercredi, Florentino Perez s’est d’ailleurs fendu d’un message pour les journalistes qui lui ont posé la question au sujet d’une possible remontada : «remontada ? C’est pour cela que nous sommes ici !» Une réponse limpide qui, on l’espère pour lui, sera identique dans la tête de ses joueurs au moment de démarrer la rencontre.

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