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Ligue des Champions

Real Madrid : la réponse folle de Perez sur une remontada face au Bayern

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Florentino Perez, avec le Real Madrid @Maxppp
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Ce mercredi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Bayern Munich dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Madrilènes, battus 2-1 sur leur pelouse lors du match aller. Et alors que le FC Barcelone n’est pas parvenu à renverser l’Atlético de Madrid ce mardi, le Real Madrid est motivé à l’idée de le faire au Bayern.

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🎙️ Florentino Pérez avant le choc du Real Madrid face au Bayern Munich : « Une Remontada ? C’est pour cela que nous sommes ici ! » 👀 @elchiringuitotv
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En arrivant en Bavière ce mercredi, Florentino Perez s’est d’ailleurs fendu d’un message pour les journalistes qui lui ont posé la question au sujet d’une possible remontada : «remontada ? C’est pour cela que nous sommes ici !» Une réponse limpide qui, on l’espère pour lui, sera identique dans la tête de ses joueurs au moment de démarrer la rencontre.

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