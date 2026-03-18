PSG : un premier club se penche sur Lucas Chevalier

Les bonnes prestations de Matvey Safonov font les affaires du PSG, pas celles de Lucas Chevalier (24 ans). Arrivé dans la peau d’un numéro un pour succéder à Gianluigi Donnarumma, l’ancien Lillois n’a pas réussi à conserver cette place après plusieurs mauvaises prestations. Son concurrent russe en a profité et il devrait rester titulaire jusqu’à la fin de la saison. La situation de Chevalier n’invite pas à l’optimisme.

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Numéro 2 des Bleus depuis quelques mois, il n’est pas certain de faire partie de la liste de Didier Deschamps demain pour les rencontres amicales contre la Colombie (26 mars) et le Brésil (29 mars). D’après L’Équipe, le portier affronte ce premier accroc dans sa carrière avec philosophie, mais une non-convocation pourrait l’amener à prendre une décision en vue du prochain mercato. Des clubs ont commencé à se pencher sur son cas, notamment Tottenham, qui cherche un nouveau portier après les déboires de Kinsky et de Vicario.