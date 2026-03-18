Menu Rechercher
Commenter 51
Ligue des Champions

PSG : un premier club se penche sur Lucas Chevalier

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lucas Chevalier avec le PSG @Maxppp

Les bonnes prestations de Matvey Safonov font les affaires du PSG, pas celles de Lucas Chevalier (24 ans). Arrivé dans la peau d’un numéro un pour succéder à Gianluigi Donnarumma, l’ancien Lillois n’a pas réussi à conserver cette place après plusieurs mauvaises prestations. Son concurrent russe en a profité et il devrait rester titulaire jusqu’à la fin de la saison. La situation de Chevalier n’invite pas à l’optimisme.

La suite après cette publicité

Numéro 2 des Bleus depuis quelques mois, il n’est pas certain de faire partie de la liste de Didier Deschamps demain pour les rencontres amicales contre la Colombie (26 mars) et le Brésil (29 mars). D’après L’Équipe, le portier affronte ce premier accroc dans sa carrière avec philosophie, mais une non-convocation pourrait l’amener à prendre une décision en vue du prochain mercato. Des clubs ont commencé à se pencher sur son cas, notamment Tottenham, qui cherche un nouveau portier après les déboires de Kinsky et de Vicario.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (51)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Ligue 1
Premier League
Tottenham
PSG
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier