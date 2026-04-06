Bayern Munich : Vincent Kompany donne des nouvelles d’Harry Kane

Bonne nouvelle pour le Bayern Munich : Harry Kane a été officiellement convoqué pour le choc tant attendu de Ligue des Champions face au Real Madrid. L’attaquant anglais de 32 ans, qui souffrait de douleurs physiques ces derniers jours, a rassuré tout le monde en participant normalement à l’entraînement de veille de match. Ce retour tombe à point nommé pour le club bavarois, qui pourra compter sur son serial buteur pour tenter de faire plier la défense madrilène dans cette rencontre au sommet ce mardi.

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En conférence de presse, Vincent Kompany s’est montré serein quant à l’état de forme de son capitaine de route, malgré son récent passage par l’infirmerie : « l’important, c’est qu’il s’entraîne dur depuis quelques jours. Je ne pense pas qu’il ait perdu le rythme. Tout le monde est là, sauf Sven Ulreich. On attendra demain. Dès qu’on aura les dernières informations, on prendra une décision. On a une très bonne équipe pour ce match. Le plus important pour nous, c’est que Harry soit disponible. » Si Kompany laisse planer un léger suspense sur sa décision finale, la présence de Kane dans le groupe est déjà un grand signal positif pour le Rekordmeister.