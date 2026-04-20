Koleosho, Coppola, Immobile… la petite colonie italienne qui a changé la saison du Paris FC

« Aujourd’hui, plus d’Italiens jouent à Paris qu’à la Juventus ou au Milan. C’est pour cela qu’ils ne vont pas à la Coupe du Monde ». Antoine Kombouaré n’a pas hésité à plaisanter le weekend dernier, après la victoire contre le FC Metz (1-3), lorsqu’une question sur ses trois fidèles italiens a été posée. Derrière la boutade, il y avait pourtant un fond de vérité et surtout beaucoup de satisfaction. Depuis l’arrivée hivernale de Luca Koleosho, Diego Coppola et Ciro Immobile, le Paris FC a changé de visage. Le promu, longtemps englué dans une saison irrégulière, affiche désormais une dynamique bien plus séduisante. En janvier, lorsque le club parisien a choisi d’ouvrir grand ses portes à ce trio venu de l’autre côté des Alpes, certains observateurs ont levé un sourcil sceptique. Un défenseur encore peu connu du grand public, un ailier en manque de temps de jeu et un buteur de 35 ans que beaucoup pensaient sur le déclin. Le pari paraissait audacieux, presque romantique.

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L’Italie, elle-même, traverse une période de doute après avoir manqué trois Coupes du Monde consécutives. Une anomalie historique pour la Nazionale, absente de Coupe du Monde 2018, de Coupe du Monde 2022 et désormais de la prochaine édition de 2026 après le fiasco en Bosnie. Pourtant, au cœur de l’hiver parisien, ce petit accent italien a apporté quelque chose d’inattendu. Une touche de caractère, un parfum de Calcio et peut-être même un soupçon de dolce vita. Dans leur sillage, le Paris FC avance avec beaucoup plus de certitudes. Le club parisien s’est progressivement éloigné de la zone rouge et regarde le classement avec un peu plus de sérénité en campant cette 10e place à quatre journées de la fin. Le maintien, qui paraissait encore fragile il y a quelques mois, est aujourd’hui largement verrouillé. En pompier de service, Antoine Kombouaré a insufflé une nouvelle atmosphère dans le vestiaire avec rigueur et bonne humeur. Sur le terrain comme en dehors, le groupe apparaît plus soudé que jamais, comme une petite famille qui aurait trouvé son équilibre au cœur de la saison. Dans cette équipe en pleine confiance, la touche italienne a trouvé sa place, presque naturellement.

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Des performances régulières

Au milieu de ce trio, Ciro Immobile a évidemment attiré tous les regards. L’ancien capitaine de la Lazio est arrivé à Paris avec une réputation immense et quelques doutes dans ses valises. Mais depuis son arrivée, l’attaquant italien semble avoir retrouvé un second souffle. En neuf matchs, dont huit comme titulaire, il a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, tout en apportant ce que les statistiques racontent mal. De l’expérience, du calme et cette manière très italienne de comprendre le tempo d’un match. Contre le FC Metz, Antoine Kombouaré lui a même confié le brassard de capitaine, symbole fort pour un joueur arrivé il y a à peine quelques semaines. À 36 ans, le champion d’Europe avec l’Italie lors de l’Euro 2020 joue peut-être l’un des derniers chapitres de sa carrière, mais il le fait avec élégance. Comme un vieux maestro qui connaît encore par cœur la partition du but. « On s’est trouvés au bon moment. Le projet m’a plu, car il en est au stade de la rampe de lancement. C’est un club qui monte de Ligue 2, qui veut grandir, et qui a besoin de joueurs expérimentés pour encadrer des jeunes prometteurs. Ma venue leur permet de savoir quel type de footballeurs ils vont vouloir pour leur projet, de mesurer la différence entre un bon joueur, un très bon joueur et un champion. Pour moi, c’est un choix qui me permet de rester dans un championnat compétitif et d’envisager la suite sereinement, car j’aimerais rester dans le foot après ma carrière – sans trop savoir encore ce que je vais faire », expliquait encore récemment la légende de la Lazio dans les colonnes de So Foot. Le Soulier d’or 2020 n’a d’ailleurs pas caché son envie de repartir pour une aventure parisienne.

Derrière lui, Diego Coppola est devenu l’une des révélations silencieuses de cette deuxième partie de saison. Le défenseur central italien s’est immédiatement imposé comme un pilier de l’arrière-garde parisienne. En neuf matchs, il n’a jamais quitté la pelouse une seule minute. Titulaire indiscutable, l’ancienne pépite du Hellas Vérone a disputé l’intégralité des rencontres depuis son arrivée, comme si la défense du Paris FC avait toujours été construite autour de lui. Avec déjà deux passes décisives, preuve de son apport dans le jeu long et les sorties de balle, l’international italien apporte une sérénité presque inattendue pour un joueur de son âge. Dans ses interventions, il y a quelque chose de typiquement italien, cette science du placement héritée des grandes écoles défensives de la péninsule. Pas besoin d’en faire trop. Juste être là au bon moment, comme un défenseur de roman qui connaît déjà la fin de l’histoire. « En réalité, c’est une décision que j’ai prise moi-même. La Nazionale voulait que je joue et je pense que c’est un bon choix », avait confié le défenseur prêté par Brighton au micro du journaliste franco-italien Teo Contu, dans les travées de Jean Bouin. À voir désormais si Coppola restera en Île-de-France à l’issue de son prêt.

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Et puis il y a Luca Koleosho, le feu follet de cette petite colonie italienne. L’ailier n’a été titularisé qu’à deux reprises, mais ses douze apparitions racontent une autre histoire. Dix fois entré en jeu, souvent dans les dernières minutes, il a déjà marqué deux buts qui ont changé le cours de certains matchs, notamment contre le FC Nantes lors de sa première convocation. Koleosho incarne cette énergie imprévisible qui peut faire basculer une rencontre. Rapide, direct, parfois insaisissable, il apporte sur son aile une dose de fantaisie qui rappelle les dribbleurs italiens d’une autre époque. À chaque entrée, le public du Paris FC attend presque le moment où quelque chose va se passer. Et souvent, cela finit par arriver. Comme si, dans ce Paris encore en quête de stabilité, le jeune ailier avait décidé d’écrire ses actions avec un peu de cette poésie italienne qui transforme parfois un simple ballon en promesse d’été. Prêté par Burnley, nul doute que l’option d’achat pourrait bien être activée si l’histoire décidait de communément se poursuivre. « J’espère que je peux gagner avec cette équipe, je sais que nous sommes très forts et j’ai l’occasion de jouer avec Ciro et Coppo. J’espère que je peux gagner le maximum de matchs possible », avait expliqué l’international italien u21. Qui aurait pu parier qu’en 2026, le salut du Paris FC passerait par un trio venu d’Italie ? Comme quoi, parfois, un peu de Calcio et beaucoup de caractère suffisent à changer le destin d’une saison.