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EdF : Netflix annonce un documentaire sur le scandale de Knysna

Par Dahbia Hattabi
Raymond Domenech lisant le communiqué des Bleus à Knysna, en 2010 @Maxppp

Dans quelques semaines, la Coupe du Monde 2026 va débuter. Pour préparer les passionnés de ballon rond à ce rendez-vous, Netflix a décidé de diffuser un documentaire sur la Coupe du Monde 2010. Un tournoi durant lequel les Tricolores, menés alors par Raymond Domenech, avaient fait grève à Knysna.

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La plateforme a décidé de se pencher sur ce sujet qui fait toujours autant parler : «avant la deuxième étoile, la première grève. Le bus : les Bleus en grève, le documentaire sur l’un des plus grands scandales du foot français, le 13 mai.»

Pub. le - MAJ le
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