Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel National 2

Bordeaux nomme un nouveau responsable du recrutement

Par Kevin Massampu
1 min.
Le Stade Matmut-Atlantique @Maxppp

À Bordeaux également, le mercato d’hiver est synonyme de changement. Le club girondin, actuel leader du groupe A de National 2, vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau responsable du recrutement, en la personne de Karim Saada. Proche de Gérard Lopez lorsque ce dernier était à la tête de Lille, Saada occupait jusque-là le rôle de coordinateur sportif. Présent à Bordeaux depuis 2021, il a aussi occupé le rôle de recruteur par le passé.

La suite après cette publicité
FC Girondins de Bordeaux
Karim Saada nommé responsable du recrutement.

Présent au sein du Club depuis plusieurs saisons, Karim Saada poursuivra désormais ses missions dans un cadre élargi, en cohérence avec le projet sportif et la structuration du Club.

📰

#AllezBordeaux
Voir sur X

« Le FC Girondins de Bordeaux annonce la nomination de Karim Saada au poste de responsable du recrutement. Présent au sein du Club depuis plusieurs saisons, Karim Saada poursuivra désormais ses missions dans un cadre élargi, en cohérence avec le projet sportif et la structuration du Club. Cette évolution s’inscrit dans une logique de continuité et d’organisation du secteur sportif. Le FC Girondins de Bordeaux lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions », ont indiqué les Girondins ce mardi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier