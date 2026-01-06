Bordeaux nomme un nouveau responsable du recrutement

À Bordeaux également, le mercato d’hiver est synonyme de changement. Le club girondin, actuel leader du groupe A de National 2, vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau responsable du recrutement, en la personne de Karim Saada. Proche de Gérard Lopez lorsque ce dernier était à la tête de Lille, Saada occupait jusque-là le rôle de coordinateur sportif. Présent à Bordeaux depuis 2021, il a aussi occupé le rôle de recruteur par le passé.

« Le FC Girondins de Bordeaux annonce la nomination de Karim Saada au poste de responsable du recrutement. Présent au sein du Club depuis plusieurs saisons, Karim Saada poursuivra désormais ses missions dans un cadre élargi, en cohérence avec le projet sportif et la structuration du Club. Cette évolution s’inscrit dans une logique de continuité et d’organisation du secteur sportif. Le FC Girondins de Bordeaux lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions », ont indiqué les Girondins ce mardi.