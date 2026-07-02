OM : Al-Sadd a tenté le coup Nayef Aguerd

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Nayef Aguerd a des chances de quitter l’OM pour la somme de 15 M€ cet été. L’international marocain dispose dans son contrat d’une clause payable d’une seule traite, et les dirigeants phocéens devront accepter de laisser partir leur joueur si la somme arrivait sur sa table.

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Selon nos informations, Al-Sadd a tenté d’attirer Aguerd ces dernières semaines. Le club qatari a échangé avec l’OM mais n’était pas en mesure de dépenser les 15 millions d’euros demandés. Résultat : il s’est orienté vers Romagnoli. Dans les discussions menées avec l’OM, il avait été question d’un échange impliquant Mohamed Camara et une somme d’argent contre Nayef Aguerd.