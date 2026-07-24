Ligue 3 : Mathieu Bodmer explique son choix d’avoir quitté la L1 pour revenir au Stade Malherbe Caen

À 43 ans, Mathieu Bodmer faisait partie des directeurs sportifs de Ligue 1 les plus appréciés. Dirigeant du Havre entre 2022 et 2026, l’ancien milieu de terrain de l’OL et du Paris Saint-Germain a su bâtir une équipe sans avoir quasiment aucun moyen financier pour son mercato. Grâce aux maintiens répétés du club doyen, Bodmer s’est logiquement forgé une solide réputation. Ce qui avait séduit à l’époque des clubs tels que Rennes, Monaco ou encore Lille. Depuis, Bodmer a pris tout son monde à contrepied.

La suite après cette publicité

Un retour aux sources inattendu

Il a frappé un grand coup en annonçant son départ du HAC lors de la dernière journée de Ligue 1. «Il n’y aura pas de suite malheureusement. J’ai prévenu le président quelques semaines plus tôt. Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne, donc j’ai pris la décision d’arrêter et on verra ce qu’il se passera ensuite. C’est ma décision. On a fait une belle histoire, quatre ans c’est beau, mais je suis comme je suis, il y a des choses que je n’accepte pas.» Le HAC l’a depuis remplacé par un autre directeur sportif très prometteur, Demba Ba, et Bodmer en a étonné plus d’un en signant au Stade Malherbe Caen de la famille Mbappé.

Bodmer a été formé au SMC, mais ce retour aux sources a surpris puisqu’il est assez rare de voir un dirigeant courtisé en Ligue 1 venir au secours d’un club de Ligue 3. Aujourd’hui, le principal intéressé a expliqué son choix, dans des propos relayés sur le site officiel du club normand. « Quand Ziad Hammoud et Fayza Lamari m’ont contacté ça a fait sens. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils ont fait, je ne sais pas où le Club en serait s’ils n’avaient pas investi ici. Il y a la partie sportive qui a été moins bonne c’est factuel, mais je sais très bien que la gestion d’un Club est compliquée au quotidien. Au départ je ne m’y attendais, mais c’était une évidence quand on a commencé à échanger », a-t-il indiqué, après avoir précisé qu’un homme avait également beaucoup compté dans son come-back à d’Ornano.

La suite après cette publicité

Nasser Larguet, l’homme décisif

« Je suis vraiment content de pouvoir rejoindre le Stade Malherbe Caen, d’être accompagné de Mohamed El Kharraze et Julien Moment et de retrouver Nasser Larguet avec qui j’ai une longue histoire. Le fait que Nasser fasse aussi partie du projet a eu son importance, il fait partie des personnes qui ont fait que j’ai eu cette carrière. Travailler au quotidien avec une personne comme lui c’est fantastique ». Pour le reste, Bodmer a confirmé que Caen abordait cette saison 2026/2027 de Ligue 3 avec l’objectif de jouer le haut du tableau, avant d’aborder le volet du mercato. Malgré la descente aux enfers vécue récemment par le SMC, Bodmer assure que son équipe reste l’un des projets les plus attractifs du championnat. « C’est vraiment différent, on n’est pas sur le même marché de joueurs. Après c’est un championnat auquel on s’intéresse beaucoup. Après il faut se rendre compte que le Stade Malherbe Caen est un club très attractif peu importe le niveau », a-t-il déclaré, avant de conclure en donnant la tendance pour la suite du mercato.

« On a validé l’ensemble des joueurs qui sont arrivés depuis le début. On a eu beaucoup de discussions avec le coach depuis le début, comprendre ce qu’il voulait faire. On a validé certains profils qu’il avait identifié, d’autres non. Je trouve que l’on est en train de construire une équipe cohérente. (…) Il y a un défenseur central qui devrait arriver dans les prochains jours. Sur le secteur offensif, on est assez bien fournis. Il y aura peut-être un ou deux ajustements d’ici la fin du mercato, mais globalement on est très contents de ce que l’on voit depuis quelques semaines. Il y a pas mal de joueurs dans l’effectif, il y aura peut-être encore quelques sorties. On cherche à avoir le bon équilibre entre l’expérience et la jeunesse. Pour moi le Stade Malherbe Caen est un grand club formateur. Je ne veux pas que l’on ferme la porte à certains jeunes joueurs, ça ne sert à rien d’empiler les joueurs. Je veux que l’on trouve cet équilibre entre les ambitions du SM Caen et le fait de pouvoir lancer les jeunes qui le méritent. » Place au terrain maintenant.