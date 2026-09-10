Liverpool : Bradley Barcola n’a pas du tout convaincu l’Angleterre

C’était le grand soir pour Bradley Barcola. Le très gros transfert de l’été à Liverpool (140 M€ depuis le PSG) découvrait Anfield et son nouveau public à l’occasion de la réception de l’Atlético de Madrid. Aligné sur le côté droit de l’attaque aux côtés de Wirtz (dans l’axe) et du jeune Ngumoha à gauche, en soutien d’Isak en pointe, le Français a vécu une drôle de soirée. Il fut le principal danger des Reds durant l’heure de jeu passée sur le terrain, jusqu’à sa sortie pour des crampes, mais s’est surtout distingué dans son déchet au moment de conclure.

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Il a bénéficié de trois grosses occasions qu’il n’est pas parvenu à mettre au fond (15e, 40e, 49e), surtout la dernière sur ce contre éclair où sa frappe face à Oblak est venue s’échouer à un cheveu du poteau. « Non, juste des crampes, surtout pour Bradley. On le pousse un peu trop rapidement. On voulait qu’il soit là, mais à la fin, on a décidé de lui dire de nous donner tout ce qu’il pouvait. C’est donc le maximum qu’il avait. On va voir comment il récupère pour le prochain match », disait de lui Andoni Iraola après la rencontre. La presse anglaise, elle, n’est pas encore convaincue.

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Liverpool ne veut pas voir en lui un Darwin Nunez

«Sa condition physique semblait meilleure que sa finition, raille Sky Sports dans son analyse d’après match, soulignant tout de même les efforts fournis par la nouvelle recrue. Il n’a pas tardé à conquérir le cœur du Kop : son nom a été scandé moins de 15 minutes après le coup d’envoi après son repli défensif décisif qui a stoppé une contre-attaque de l’Atlético. Sa vitesse promet d’être une arme redoutable pour Iraola». Liverpool croit bien évidemment en lui et ce premier but n’est que partie remise, même si le constat rappelle bien souvent ses matchs au PSG.

«Discret en début de match pour sa première titularisation à domicile, il a ensuite contraint Jan Oblak à deux belles parades et a commencé à se montrer dangereux. Il a manqué une belle occasion en seconde période avant de devoir sortir sur blessure», écrit le Liverpool Echo qui lui a attribué un encourageant 6/10. «Anfield s’attendait à ce qu’il marque et que les supporters exultent, mais le résultat les a laissés sans voix. Cependant, il ne faut pas s’y tromper : ce n’est pas un nouveau Darwin Nunez», poursuit le média. L’Uruguayen était souvent moqué pour sa capacité à manquer les occasions. Barcola devra s’améliorer dans ce secteur de jeu, lui dont le déchet offensif a pu frustrer.