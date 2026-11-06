Tottenham a négocié une clause inattendue pour récupérer Harry Kane

Malgré la prolongation de contrat d’Harry Kane jusqu’en 2029 avec le Bayern Munich, Tottenham n’a pas totalement renoncé à l’idée de retrouver son ancien buteur. Selon les informations de Telegraph Sport, les Spurs ont conservé un droit de priorité sur l’attaquant anglais lors de son départ en Allemagne à l’été 2023. Un accord qui reste valable malgré la signature de son nouveau bail, estimé à 400 000 livres sterling par semaine, faisant de lui le joueur le mieux rémunéré d’Europe. Une clause qui pourrait donc permettre au club londonien de se positionner en priorité si le Bayern décidait un jour de se séparer de son numéro 9.

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Attention toutefois, Tottenham ne dispose pas d’une option de rachat à prix fixe. Si le Bayern acceptait une offre d’un club concurrent, les Spurs auraient simplement la possibilité de s’aligner sur celle-ci, à condition que Kane soit également séduit par un retour dans son ancien club. Pour l’heure, un tel scénario semble particulièrement improbable : l’international anglais, qui a inscrit 61 buts en 51 rencontres la saison passée, se sent pleinement épanoui en Bavière et entend poursuivre son aventure sous les ordres de Vincent Kompany. De quoi laisser Tottenham avec un maigre espoir de retrouver celui qui a inscrit 280 buts sous ses couleurs.