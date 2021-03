Juventus : Cristiano Ronaldo sort enfin du silence !

La suite après cette publicité

Après l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face à Porto, les rumeurs sur l’avenir de Cristiano Ronaldo vont bon train. Annoncé du côté du Real Madrid ou encore du PSG, le Portugais a tenu à clarifier la situation.

C’est sur son compte Instagram que le quintuple Ballon d’or s’est exprimé. Il a insisté sur le fait qu’il était concentré sur la fin de saison avec la Juventus et qu’il ne pensait à rien d’autres. « Plus important que le nombre de chutes que vous faites dans la vie, c'est la rapidité et la force avec lesquelles vous vous remettez sur vos pieds.... Les vrais champions ne se brisent jamais ! Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, sur la lutte pour la Serie A, sur la finale de la Coupe d'Italie et sur tout ce que nous pouvons encore réaliser cette saison. Il est vrai que le passé appartient aux musées (je devrais dire !), mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi ! L'histoire ne s'efface pas, elle s'écrit chaque jour avec de la résistance, de l'esprit d'équipe, de la persévérance et beaucoup de travail. » peut-on lire.