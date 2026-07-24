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Amical : le Paris FC décroche le nul contre Côme

Par Aurélien Léger-Moëc
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp

Le Paris FC jouait ce vendredi matin son deuxième match de pré-saison, après une première opposition face au Stade de Reims. Organisée en trois mi-temps de 30 minutes, la rencontre s’est achevée sur le score de 2-2.

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Elle a permis de constater que la recrue Pablo Pagis était décidément en forme. Déjà buteur face à Reims, l’attaquant, recruté au FC Lorient, s’est cette fois offert un doublé. Mais Côme, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, est revenu au score dans les derniers instants de la partie.

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