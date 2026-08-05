Arsenal compte lâcher 120 M€ pour Vinicius Jr

Ce mercredi, les agents de Vinicius Jr rencontrent les dirigeants du Real Madrid pour faire un point sur sa situation contractuelle. Pour rappel, le Brésilien est lié aux Merengues pour encore une année. Il a refusé la dernière offre des Madrilènes, qui lui aurait permis de toucher 22 M€ par saison jusqu’en 2031. La Cadena SER précise que ce chiffre aurait pu monter jusqu’à 24 M€ par an avec les divers bonus. Mais c’est encore insuffisant pour l’ailier, qui a réclamé 30 M€ par saison.

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La radio ibérique précise que le Real Madrid, qui ne modifiera pas son offre, refuse de payer autant et de lui offrir un salaire équivalent ou supérieur à celui de Kylian Mbappé, qui restera le joueur le mieux rémunéré de l’équipe. Dans le même temps, la Cadena SER nous en dit plus sur la proposition que les Gunners comptent faire. Et on n’est pas proche des 150 M€ espérés. En effet, le média espagnol explique qu’Arsenal veut mettre 100 M€ ainsi que 20 M€ de bonus pour s’offrir Vinicius Jr. Soit un total de 120 M€. Ce qui est encore loin des attentes des Merengues. Mais Arsenal est confiant sur ce dossier selon AS.