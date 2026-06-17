Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Un média espagnol annonce un accord entre l’Atlético et Arsenal pour le transfert de Julian Alvarez !

Nouvel épisode dans le feuilleton Alvarez. Alors que le joueur argentin souhaite rejoindre le Barça, son club aurait conclu un accord avec les Gunners…

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Julián Álvarez @Maxppp

Entré en jeu cette nuit à la 55e minute, Julian Alvarez a participé au festival de Lionel Messi face à l’Algérie (3-0). Mais en coulisses, l’attaquant argentin doit encore et toujours cogiter sur son avenir. La situation est simple. L’Araignée veut quitter l’Atlético de Madrid après deux ans de bons et loyaux services (49 buts, 17 passes décisives en 106 matches) et rêve de revêtir la tunique du FC Barcelone. Problème : les Rojiblancos ont d’autres plans.

La suite après cette publicité

La direction madrilène espère toucher entre 120 et 150 M€ sur le transfert de son attaquant vedette, somme que les Culés ne parviennent pas à offrir pour le moment. Sans surprise, l’Atlético attend un signe des deux autres courtisans déclarés d’Alvarez : le Paris Sain-Germain et Arsenal. Mais là encore, un autre souci existe : Julian Alvarez ne veut que le Barça. Vous l’aurez compris, ce dossier risque de trainer en longueur, même après l’information dévoilée cette nuit en Espagne.

La suite après cette publicité

Un accord, mais…

Le journaliste de l’émission El Chiringuito, Jordi Jota, affirme que l’Atlético tient un accord avec les Gunners. « Il y a eu un appel de Gil Marin à Laporta pour lui dire que Julian (Alvarez) n’était pas en vente. C’était dimanche dernier. Ma question est : est-ce que Julian n’est vraiment pas en vente ? Parce que l’Atlético a un accord bouclé avec Arsenal pour la vente d’Alvarez. » Et le média espagnol explique que cet accord prévoit une indemnité de 50 M€ plus l’arrivée de Viktor Gyökeres en Espagne.

Sur le papier, le montant de l’opération resterait loin des 150 M€ rêvés (Gyökeres est estimé à 65 M€ par Transfermarkt), mais l’Atlético récupèrerait un serial buteur et du cash. Sauf que dans la même émission, un autre journaliste, Alex Silvestre, a déclaré : « à Arsenal, on me dit : 'pour nous, ce n’est pas une option, nous ne sommes plus intéressés. Et ce que nous dit son agent, c’est que s’il part, il n’ira qu’au Barça’ ». L’Atlético a-t-il réellement un accord avec Arsenal ? Le doute est plus que permis.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Premier League
Atlético
Arsenal
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Liga Liga
Premier League Premier League
Atlético Logo Atlético Madrid
Arsenal Logo Arsenal FC
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier