Un média espagnol annonce un accord entre l’Atlético et Arsenal pour le transfert de Julian Alvarez !

Entré en jeu cette nuit à la 55e minute, Julian Alvarez a participé au festival de Lionel Messi face à l’Algérie (3-0). Mais en coulisses, l’attaquant argentin doit encore et toujours cogiter sur son avenir. La situation est simple. L’Araignée veut quitter l’Atlético de Madrid après deux ans de bons et loyaux services (49 buts, 17 passes décisives en 106 matches) et rêve de revêtir la tunique du FC Barcelone. Problème : les Rojiblancos ont d’autres plans.

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La direction madrilène espère toucher entre 120 et 150 M€ sur le transfert de son attaquant vedette, somme que les Culés ne parviennent pas à offrir pour le moment. Sans surprise, l’Atlético attend un signe des deux autres courtisans déclarés d’Alvarez : le Paris Sain-Germain et Arsenal. Mais là encore, un autre souci existe : Julian Alvarez ne veut que le Barça. Vous l’aurez compris, ce dossier risque de trainer en longueur, même après l’information dévoilée cette nuit en Espagne.

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Un accord, mais…

Le journaliste de l’émission El Chiringuito, Jordi Jota, affirme que l’Atlético tient un accord avec les Gunners. « Il y a eu un appel de Gil Marin à Laporta pour lui dire que Julian (Alvarez) n’était pas en vente. C’était dimanche dernier. Ma question est : est-ce que Julian n’est vraiment pas en vente ? Parce que l’Atlético a un accord bouclé avec Arsenal pour la vente d’Alvarez. » Et le média espagnol explique que cet accord prévoit une indemnité de 50 M€ plus l’arrivée de Viktor Gyökeres en Espagne.

🚨 EXCLUSIVA @jotajordi13 🚨



❌📞 "Gil Marín LLAMÓ a LAPORTA para decirle que JULIÁN NO está en VENTA".



😱 "Pero el ATLETI tiene un ACUERDO CERRADO con el ARSENAL para VENDERLO: 50M + Gyokeres". pic.twitter.com/Lt0sgKAkzi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2026

Sur le papier, le montant de l’opération resterait loin des 150 M€ rêvés (Gyökeres est estimé à 65 M€ par Transfermarkt), mais l’Atlético récupèrerait un serial buteur et du cash. Sauf que dans la même émission, un autre journaliste, Alex Silvestre, a déclaré : « à Arsenal, on me dit : 'pour nous, ce n’est pas une option, nous ne sommes plus intéressés. Et ce que nous dit son agent, c’est que s’il part, il n’ira qu’au Barça’ ». L’Atlético a-t-il réellement un accord avec Arsenal ? Le doute est plus que permis.