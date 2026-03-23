PFC : un nouveau départ se profile en coulisses

Le Paris FC poursuit sa profonde restructuration en interne. D’après les informations du journal Le Parisien, Quentin Rauzier, actuel directeur sportif adjoint, est sur le point de quitter le club après plus d’une décennie d’engagement. Cette décision s’inscrit dans une période de changements importants, marquée récemment par le départ de Stéphane Gilli et l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Déjà moins présent autour du groupe ces dernières semaines, Rauzier serait en discussions avec sa direction, laissant entrevoir une séparation imminente.

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Figure historique du club, passé par plusieurs fonctions depuis son retour en 2015, Quentin Rauzier avait progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir un acteur clé de l’organisation sportive. Impliqué dans le recrutement, la structuration du projet et les relations avec des partenaires comme Red Bull, il jouait un rôle central aux côtés du directeur sportif Marco Neppe. Son départ marquerait un nouveau tournant pour le PFC, où l’Allemand se retrouverait désormais en première ligne pour piloter la stratégie sportive.