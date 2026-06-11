CdM 2026, Afrique du Sud : la déception de Ronwen Williams

L’Afrique du Sud s’est loupée pour son entrée en lice dans ce Mondial. Battue par le Mexique 2-0, elle a affiché un niveau technique très faible, en plus d’avoir fini la rencontre à neuf. Les Bafana Bafana devront donc faire sans Sithole ni Zwane pour le prochain match le 18 juin contre les Tchèques, de quoi ajouter de la déception.

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«On voulait rentrer avant la pause fraîcheur sans but mais nous avons encaissé ce but. Il y avait un gros pressing et la moindre erreur est punie à ce niveau, a réagi le portier Ronwen Williams sur beIN Sports. Le stade est incroyable, c’était une grande sensation, cet amour pour le foot et ce premier match de Coupe du Monde. Il y avait beaucoup d’énergie. C’est une déception mais nous pouvons être fiers».