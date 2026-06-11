CdM 2026, Afrique du Sud : la déception de Ronwen Williams
L’Afrique du Sud s’est loupée pour son entrée en lice dans ce Mondial. Battue par le Mexique 2-0, elle a affiché un niveau technique très faible, en plus d’avoir fini la rencontre à neuf. Les Bafana Bafana devront donc faire sans Sithole ni Zwane pour le prochain match le 18 juin contre les Tchèques, de quoi ajouter de la déception.
«On voulait rentrer avant la pause fraîcheur sans but mais nous avons encaissé ce but. Il y avait un gros pressing et la moindre erreur est punie à ce niveau, a réagi le portier Ronwen Williams sur beIN Sports. Le stade est incroyable, c’était une grande sensation, cet amour pour le foot et ce premier match de Coupe du Monde. Il y avait beaucoup d’énergie. C’est une déception mais nous pouvons être fiers».
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