Son début de saison canon à l’OM, la concurrence avec Balerdi : les confidences de Nayef Aguerd

C’est ce qu’on appelle un vrai renfort. Dans les dernières heures du mercato, l’Olympique de Marseille avait décidé de miser sur Nayef Aguerd pour renforcer sa défense. L’ancien Rennais, qui évoluait du côté de West Ham, n’a pas tardé avant de s’imposer dans la défense marseillaise. Enchaînant les prestations de très haut niveau, buteur pour son premier match face à Lorient (son "but" face au PSG a finalement été attribué à Marquinhos en but contre son camp), il est vite devenu un titulaire indiscutable de la formation de Roberto De Zerbi. Et forcément, avec lui, Marseille est devenu bien plus solide, enchaînant 5 victoires.

Une acclimatation réussie

Ce vendredi, de retour de sélection, il était présent en conférence de presse et a évoqué son acclimatation express à l’OM.«Je veux remercier le club qui m’a facilité l’adaptation ici. Personnellement, je me sens heureux, je suis content. On est sur une série de victoires, donc je suis très content. Ça se passe bien sur et en dehors des terrains donc rien à dire. Mon état physique actuel ? Le coach ne nous laisse pas le choix avec son expérience, il arrive à savoir si on est apte ou fatigué. Le Maroc n’est pas loin de la France donc quand j’y vais je n’ai pas de longs voyages. C’est à ceux qui partent en Argentine ou aux États-Unis qu’il faut poser la question (rires) moi, je me sens bien physiquement. Après, il faut être honnête pour ne pas mettre le groupe en danger quand on se sent moins bien. Mais je suis bien physiquement», a-t-il d’abord lancé avant d’évoquer son rôle dans la défense marseillaise made in Roberto De Zerbi.

«Mon rôle, c’est différent de ce que j’ai eu avant. La Real Sociedad c’était aussi une équipe de possession donc c’était très bien pour moi et mes qualités. De Zerbi est passionné par le foot et il a tout le temps de nouvelles idées. J’aime jouer dans une équipe dominante qui produit du jeu. Je suis content, car ça montre mes qualités. Le coach a ses idées, il y a des joueurs d’expérience, Balerdi, Medina, CJ aussi, c’était une question d’adaptation, de prendre plus de temps au travail. Pour moi, c’est facile de jouer avec des joueurs qui aiment le ballon et qui ne se cachent pas», a-t-il expliqué avant d’évoquer les prochaines échéances. «C’est plus facile de revenir en sachant qu’on a fait une bonne série. J’ai encore plus faim que quand je suis arrivé. Je ne pense pas au Maroc, à la trêve. Je fais mon boulot. Dès demain, c’est un match où il faut prendre les trois points. Ça me rappelle Lorient avec cette série magnifique. Peut-être que la série de 7 matches confirmera. Mais je ne sais pas franchement, le coach pourra plus répondre à cette question. En décembre, on pourra faire les comptes. Avec le groupe, on a beaucoup de talent. Moi j’espère prendre le plus de points et on verra la suite. Notre force, c’est un mélange entre la passion, la ferveur et le talent, il faut le souligner. Il y en a beaucoup dans cette équipe. Ici, il faut penser à tout gagner. On a un groupe avec beaucoup de caractère. Je vois contre Strasbourg, Metz, on a montré du caractère. Il se passe un truc cette année, il faut en profiter.»

Une bonne entente avec Balerdi and co

L’international marocain en a aussi profité pour évoquer l’efficacité marseillaise sur les coups de pied arrêtés, mais aussi sur sa complémentarité avec Pavard et le capitaine Balerdi. «Pavard a marqué sur CPA, Balerdi aussi. On travaille souvent avec les matches tous les deux jours. On travaille en vidéo, on essaye de voir comment les adversaires se placent. C’est une arme pour nous. Pour Balerdi, s’il est capitaine, ce n’est pas pour rien. C’est un joueur proche de tout le monde dans le vestiaire. Il connaît et aime Marseille. Je peux comprendre les critiques, j’en ai eu aussi et j’en aurai. Il réagit bien, il cherche à progresser et à s’améliorer. Je n’ai pas de conseils à lui donner, car il sait. Mais si je peux l’aider je le ferai. Aujourd’hui, ça parle de moi comme si j’avais tout changé à la défense, mais ce n’est pas vrai, car si j’étais tout seul, on encaisserait des buts et on perdrait des matches.»

Relancé sur son niveau de jeu actuel et sa forme du moment, Nayef Aguerd a tenu à rester modeste. Le Marocain, qui a montré par le passé qu’il avait de quoi assurer au haut niveau, estime qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel. «Si c’est ma meilleure version ? J’espère que non. Car ceux qui m’ont eu, ils savent que je cherche toujours à progresser. À 29 ans, j’estime que j’ai encore des choses à améliorer. Je continuerai à travailler pour progresser et avec De Zerbi, il ne me laissera pas le temps. Il est dans le détail et c’est ce que je kiffe franchement. Et concernant ma force sur le jeu de tête, à l’Académie M6, Nasser Larguet me faisait beaucoup travailler la détente et le jeu de tête. Je ne suis pas le seul dont c’est la force d’ailleurs, il y a aussi Youssef En-Nesyri qui est passé par l’académie, je ne sais pas si vous connaissez. Mais ils avaient vu que je pouvais être fort dans le jeu de tête donc je l’utilise.»