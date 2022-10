Dinamo Zagreb - RB Salzbourg : les compositions officielles

Le Dinamo Zagreb (4e, 3pts) reçoit le RB Salzbourg (1er, 5pts) ce mardi, pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Les Autrichiens s’étaient imposés la semaine dernière lors du match aller (1-0) et sont en tête de la poule E. Les Croates quant à eux restent sur deux défaites consécutives et ne se sont plus imposés dans la compétition depuis la première journée face à Chelsea (1-0).

Peu de changements des deux côtés par rapports à la semaine dernière. L'ancien stéphanois Gourna-Douath est titulaire dans le milieu de terrain du RB Salzbourg à la place de Capaldo, tandis que le duo Okafor-Šeško est reconduit à la pointe de l'attaque. Du côté du Dinamo Zagreb, Ristovski est préféré à Théophile-Catherine dans la défense à trois et Moharrami laisse sa place à Špikić dans le couloir droit.

Les compositions officielles

Dinamo Zagreb : Livaković - Ristovski, Šutalo, Perić - Špikić, Ademi, Mišić, Ivanušec, Ljubićić - Oršić, Petković

RB Salzbourg : Köhn - Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer - Gourna-Douath, Seiwald, Sučić, Kjærgaard - Okafor, Šeško

