Droits TV : Vincent Labrune a rencontré beIN Sports à Doha

La LFP pousse auprès de beIN Sports. Selon les dernières informations de RMC Sport, Vincent Labrune, le président de l’instance toujours à la recherche de la plus grande valorisation des droits TV du football français, s’est ainsi rendu à Doha cette semaine pour échanger sur les droits télévisés avec Yousef Al-Obaidly. Le boss de la Ligue a notamment demandé à son homologue de beIN Sports de faire une offre pour plus de matchs et à un prix plus élevé.

La suite après cette publicité

Le média français précise que malgré cette demande, la position d’Al-Obaidly reste pour l’heure inchangée. En effet, beIN Sports veut, d’abord, tenir compte du montant de ses forfaits et des prix demandés par la LFP pour la Ligue 1, la Ligue 2 et les droits internationaux. Affaire à suivre…